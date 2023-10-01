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Общество 1 октября 2023 15:22

На «Госуслугах» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию

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На «Госуслугах» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Всем пользователям веб-версии портала «Госуслуги», а также тем, кто заново или впервые установил приложение, с 1 октября придется проходить обязательную двухфакторную аутентификацию.

Для доступа к личному кабинету у пользователя запрашивают не только стандартный пароль, но и дополнительное подтверждение. Оно представляет собой одноразовый код в СМС, биометрию либо код, полученный через специальное приложение.

Если двухфакторная аутентификация еще не подключена, при следующем заходе на сайт или в установленное приложение пользователю предложат выбрать один из трех вариантов, указанных выше.

#госуслуги
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