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На «Госуслугах» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию
Всем пользователям веб-версии портала «Госуслуги», а также тем, кто заново или впервые установил приложение, с 1 октября придется проходить обязательную двухфакторную аутентификацию.
Для доступа к личному кабинету у пользователя запрашивают не только стандартный пароль, но и дополнительное подтверждение. Оно представляет собой одноразовый код в СМС, биометрию либо код, полученный через специальное приложение.
Если двухфакторная аутентификация еще не подключена, при следующем заходе на сайт или в установленное приложение пользователю предложат выбрать один из трех вариантов, указанных выше.
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