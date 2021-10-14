На «Госуслугах» в 2022 году появятся три новых суперсервиса

Правительство России планирует запустить три новых суперсервиса на федеральном портале госуслуг в 2022 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

«В 2022 году мы планируем запустить еще три суперсервиса», — сказал Чернышенко.

По словам заместителя Председателя Правительства, на сайте появятся такие услуги, как «Трудовая миграция онлайн» (поиск вакансий, прохождение собеседования и заключение трудового договора дистанционно), «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» (оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов и разрешений на перевозку грузов) и «Цифровое строительство» (оказание полного комплекса услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов).

Он отметил, что одна из задач следующего года — это расширение функционала уже имеющихся на портале госуслуг суперсервисов для большего удобства пользования.

Кроме того, Правительство РФ намерено подключить почти 100% государственных вузов к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», который позволит перейти на электронные зачетные книжки и студенческие билеты.

«Изменения также коснутся суперсервиса „Мое здоровье онлайн“ — это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн», — добавил Чернышенко.

Вице-премьер обратил внимание, что в рамках программы «Пенсия онлайн» планируется уведомить о предварительном расчете пенсии всех мужчин и женщин, достигших возраста 45 и 40 лет соответственно.