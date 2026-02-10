На Госуслугах стал доступен сервис проверки долгов граждан и организаций

На портале Госуслуг пользователи могут узнать информацию не только о собственных долгах, но и о задолженностях других граждан и организаций. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Сервис позволяет получить сведения о наличии исполнительных производств, включая номер и дату их возбуждения, причину задолженности, сумму долга, а также данные отдела судебных приставов и ответственного пристава-исполнителя. Кроме того, доступна информация о дате и основаниях прекращения или окончания производства.

Для проверки физического лица потребуется указать фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион ведения исполнительного производства. В случае с организациями необходимо ввести название, адрес и регион.

В ФССП отметили, что своевременная оплата задолженностей позволяет гражданам и компаниям избежать ограничительных мер, таких как арест имущества или запрет на выезд за границу. Новый сервис также дает возможность заранее оценить риски и благонадежность потенциальных партнеров перед заключением сделок.