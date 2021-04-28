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Ру Тат
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28 апреля 2021  20:10

На госуслугах РТ продолжается голосование по выбору топ-200 дворов для благоустройства

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Татарстанцев приглашают принять участие в опросе по выбору общественных пространств и дворов, которые будут благоустроены в 2022 году. Отдать свой голос можно через республиканский портал госуслуг, сообщает пресс-служба Минцифры РТ. 

Чтобы проголосовать, нужно зайти на портал, найти на стартовой странице баннер о проведении опроса и нажать на него. После этого в открывшейся вкладке нужно нажать на кнопку «Проголосовать», пройти авторизацию, заполнить маленькую анкету. После выбора муниципального района в выпадающем списке нужно будет указать парковые пространства для благоустройства в 2022 году.

После завершения первого опроса татарстанцы смогут определить 200 дворов, которые будут отремонтированы по республиканской программе «Наш двор».

Также жители республики смогут поучаствовать в опросе о развитии берегов реки Казанки, проекты спроектируют уже в этом году. Всего возле Казанки планируется построить 12 прибрежных парков.

Отдать голос за объекты благоустройства можно и через мобильное приложение «Услуги РТ», однако пользователям необходимо сначала обновить приложение.

Голосование продлится до 30 мая.

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