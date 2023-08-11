На Госуслугах продолжается прием заявок на бесплатные курсы программирования

На портале государственных услуг РФ продолжается прием заявок на бесплатные курсы программирования на 2023-2024 учебный год. Обучение проходит для школьников 8-11 классов и студентов колледжей в рамках проекта «Код будущего».

Как сообщает Минцифры РТ, обучающиеся смогут записаться на один из курсов от Яндекса, 1С, Учи.Дома, МЭО, МГТУ им. Баумана, Университета Иннополис, МФТИ и других ведущих IT-компаний и вузов. У слушателей курсов будет возможность изучить языки программирования Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и другие.

Для обучающихся предлагаются несколько уровней подготовки – начальный, базовый и продвинутый.

Обучение включает 4 модуля, рассчитанных на 144 академических часа. В общей сложности открыто 68 курсов на выбор. Обучение проходит в онлайн и в офлайнформате.

С более подробной информацией, как записаться на курсы, представлена по ссылке.

