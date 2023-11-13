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На «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты и зачетки
Студенты российских вузов смогут следить за успеваемостью и отслеживать скидки онлайн — через портал «Госуслуги». Кроме того, сервис пополнится электронными студенческими билетами, зачетками и другими документами, которые подтверждают обучение. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры России.
Исходя из проекта документа, часть студенческих сервисов на «Госуслугах» начнет работу уже в 2024 году.
Услуги будут доступны студентам бакалавриата, учащимся магистратуры, ординатуры и аспирантам.
В Минцифры объяснили, что подразумевается под «студенческими скидками». В этот раздел войдут оформление проездного, посещения музеев, концертов, культурных мероприятий и другие события.
Когда нововведения будут приняты, учащиеся смогут предъявлять студенческий билет на экране телефона. Однако электронный документ, подчеркнули в ведомстве, не отменяет обычную, бумажную версию.
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