На «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты и зачетки

Студенты российских вузов смогут следить за успеваемостью и отслеживать скидки онлайн — через портал «Госуслуги». Кроме того, сервис пополнится электронными студенческими билетами, зачетками и другими документами, которые подтверждают обучение. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры России.

Исходя из проекта документа, часть студенческих сервисов на «Госуслугах» начнет работу уже в 2024 году.

Услуги будут доступны студентам бакалавриата, учащимся магистратуры, ординатуры и аспирантам.

В Минцифры объяснили, что подразумевается под «студенческими скидками». В этот раздел войдут оформление проездного, посещения музеев, концертов, культурных мероприятий и другие события.

Когда нововведения будут приняты, учащиеся смогут предъявлять студенческий билет на экране телефона. Однако электронный документ, подчеркнули в ведомстве, не отменяет обычную, бумажную версию.