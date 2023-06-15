На «Госуслугах» появится функция проверки легальности товаров

К концу этого года на «Госуслугах» появится новый сервис — проверка легальности товаров. Об этом сообщает ТАСС.

Проверка качества товара по коду станет доступна благодаря функционалу приложения «Честный знак», который внедрят на портале.

«Мы рассчитываем, что у нас до конца этого года будет встроен в „Госуслуги“ функционал проверки кода, то есть мы как раз расширяем способы, как можно код проверить», — поделился на ПМЭФ-2023 председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.