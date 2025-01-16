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На «Госуслугах» появился сервис социальной помощи для осужденных
Федеральная служба исполнения наказаний запустила новый сервис о применении пробации на портале Госуслуг.
Теперь те, кто состоит на учете уголовно-исполнительных инспекций, отбывает наказание в виде принудительных работ, могут обратиться с заявлением о применении пробации. Осужденные, освобождающиеся от отбывания наказания в колониях, смогут воспользоваться услугой после освобождения.
После рассмотрения заявления составляется индивидуальная программа социальной адаптации и реабилитации, которая включает помощь по восстановлению социальных связей, консультированию по социальным и правовым вопросам, оказание психологической и медицинской помощи.
Всем обратившимся помогут получить документы, пособие по безработице, государственную социальную помощь, а также окажут помощь в поиске работы.
Подать заявление можно на портале Госуслуг и на официальном сайте ФСИН России.
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