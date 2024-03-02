На «Госуслугах» появился сервис подачи исков в суды

Россияне могут подать иски в суды через «Госуслуги». Сервис появился на портале в феврале, сообщает ТАСС со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде.

Направить документы можно в личном кабинете пользователя. Сервис распространяется на все суды общей юрисдикции, мировые суды, подключенные к модулю «Электронное правосудие». В настоящее время к нему полностью подключены участки мировых судей в 41 регионе.

Кроме того, подать иск и другие документы можно на официальном сайте суда через интернет-портал ГАС «Правосудие».

Сообщается, что Минцифры России вместе с судебным департаментом начали подготовку к добавлению на «Госуслуги» услуги по передаче процессуальных документов в рамках уголовного и арбитражного судопроизводств.