Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На «Госуслугах» появился сервис подачи исков в суды
Россияне могут подать иски в суды через «Госуслуги». Сервис появился на портале в феврале, сообщает ТАСС со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде.
Направить документы можно в личном кабинете пользователя. Сервис распространяется на все суды общей юрисдикции, мировые суды, подключенные к модулю «Электронное правосудие». В настоящее время к нему полностью подключены участки мировых судей в 41 регионе.
Кроме того, подать иск и другие документы можно на официальном сайте суда через интернет-портал ГАС «Правосудие».
Сообщается, что Минцифры России вместе с судебным департаментом начали подготовку к добавлению на «Госуслуги» услуги по передаче процессуальных документов в рамках уголовного и арбитражного судопроизводств.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»