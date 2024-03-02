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Общество 2 марта 2024 22:08

На «Госуслугах» появился сервис подачи исков в суды

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Россияне могут подать иски в суды через «Госуслуги». Сервис появился на портале в феврале, сообщает ТАСС со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде.

Направить документы можно в личном кабинете пользователя. Сервис распространяется на все суды общей юрисдикции, мировые суды, подключенные к модулю «Электронное правосудие». В настоящее время к нему полностью подключены участки мировых судей в 41 регионе.

Кроме того, подать иск и другие документы можно на официальном сайте суда через интернет-портал ГАС «Правосудие».

Сообщается, что Минцифры России вместе с судебным департаментом начали подготовку к добавлению на «Госуслуги» услуги по передаче процессуальных документов в рамках уголовного и арбитражного судопроизводств.

#иск в суд #госуслуги
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