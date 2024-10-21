На Госуслугах появился сервис для многодетных семей

На портале «Госуслуги» запущен сервис для многодетных семей, рассказали в пресс-службе федерального Правительства.

«Жизненные ситуации» соберут на одной площадке все услуги, которые необходимы многодетным семьям. Уже сейчас они могут оформить здесь статус многодетной семьи и электронное удостоверение.

В Правительстве отметили, что новый сервис позволит россиянам тратить меньше времени на посещение ведомств и поиск сведений об оформлении различных документов, получения льгот и выплат.

Сервис создан в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Сервис „жизненная ситуация“ для многодетных семей поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга из перечня, который представлен и будет дополняться на портале госуслуг», — сказал он.

Напомним, что указом Президента России Владимира Путина в стране объявлен Год семьи.