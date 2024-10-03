На «Госуслугах» появилась возможность загрузить удостоверение многодетной семьи

У многодетных семей появилась возможность загружать соответствующие удостоверения на портал госуслуг. Это облегчит процесс получения льгот, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Теперь предъявить удостоверение и получить скидку можно, показав QR-код из приложения «Госуслуги». Электронный документ можно использовать наравне с бумажным.

Уже сейчас с QR-кодом можно сходить в федеральный музей, театр или на выставку со скидкой. Перечень льгот будет расширяться — каждый регион определяет для себя самостоятельно, уточнили в ведомстве.

Удостоверение многодетной семьи можно загрузить на сайт госуслуг в разделе «Документы». Оно появится в виде изображения документа с двух сторон и QR-кода.

Предъявить QR-код можно на экране смартфона или в распечатанном виде. Проверяющему понадобится сервис «Госкан», чтобы считать его.

Если семья является многодетной, но QR-код не загружается, необходимо обратиться в свой орган социальной защиты.

Сервис развивается в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и федерального проекта «Государство для людей». Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.