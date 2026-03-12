На Госуслугах появилась возможность пожаловаться на звонки коллекторов

Пользователи портала «Госуслуги» – как россияне, так и иностранцы – теперь могут подать жалобу на неправомерные звонки и смс от кредитора или его представителя. Об этом сообщили в Минцифры России, передает РИА Новости.

В министерстве уточнили, что соответствующий сервис появился на портале «Госуслуги». По информации ведомства, воспользоваться им могут как граждане России, так и иностранцы.

Как отметили в Минцифры, подать жалобу могут разные категории заявителей: сами должники, родители, опекуны или попечители несовершеннолетнего либо недееспособного должника, представители должника, а также люди, которым коллекторы звонят по ошибке.

К нарушениям относятся разглашение информации о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, психологическое давление, а также звонки и сообщения в запрещенное время. Речь идет о периоде с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные.

Заявление на «Госуслугах» необходимо подписать электронной подписью и приложить доказательства нарушений. После этого граждане могут направить обращение в Федеральную службу судебных приставов, которая должна рассмотреть его в течение 30 календарных дней.