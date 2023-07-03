На «Госуслугах» появилась возможность подать заявление в 10-й класс

На портале госуслуг появилась опция подачи заявления для перехода школьника в 10-й класс. Об этом рассказали в Минцифры РФ.

«В российских школах начался прием в 10-й класс, выпускникам 9-х классов нужно подать заявление на зачисление. Это обязательно, даже если ученик решил продолжить обучение в той же школе», — напомнили в ведомстве.

Подать заявление могут родители или сами школьники, если они старше 14 лет. Сроки приема устанавливает сама школа. Сама подача заявления будет доступна только после сдачи ГИА и получения аттестата.

В Минцифры отметили, что сейчас к сервису подключены 36 тыс. школ в 79 регионах. Чтобы подать заявление, его нужно заполнить и отправить через портал госуслуг, а затем принести в образовательное учреждение оригиналы документов, перечень которых будет виден после заполнения заявления. В ближайшие пять рабочих дней после подачи оригиналов школа издаст акт о зачислении.

«В класс зачислят при наличии свободных мест. Они распределяются по времени подачи заявления. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет в течение нескольких дней после акта о зачислении», — подчеркнули в министерстве.