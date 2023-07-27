На «Госуслугах» появилась возможность оплачивать налоги

На портале «Госуслуги» появилась новая фунция дистанционной оплаты имущественного, земельного, транспортного налогов и НДФЛ. Об этом сообщили на сайте Минцифры РФ.

«Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС», – сказано в заявлении.

Услуга доступна только для физлиц. Чтобы воспользоваться ею, нужно отправить согласие на получение налоговых уведомлений в ФНС и подписать заявление в приложении «Госключ».

Не позднее чем за 30 дней до крайнего срока уплаты налогов гражданину будет направляться напоминание.