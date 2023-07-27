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Общество 27 июля 2023 14:20

На «Госуслугах» появилась возможность оплачивать налоги

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На «Госуслугах» появилась возможность оплачивать налоги
Фото: © «Татар-информ»

На портале «Госуслуги» появилась новая фунция дистанционной оплаты имущественного, земельного, транспортного налогов и НДФЛ. Об этом сообщили на сайте Минцифры РФ.

«Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС», – сказано в заявлении.

Услуга доступна только для физлиц. Чтобы воспользоваться ею, нужно отправить согласие на получение налоговых уведомлений в ФНС и подписать заявление в приложении «Госключ».

Не позднее чем за 30 дней до крайнего срока уплаты налогов гражданину будет направляться напоминание.

#госуслуги #Минцифры РФ #электронные услуги
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