На госуслугах появилась возможность оформления выписок из ЗАГС

Жители России смогут получать выписки из ЗАГС — свидетельства о браке, разводе, рождении и перемене имени — на портале «Госуслуги». Соответствующий сервис был запущен Минцифры, сообщается в Telegram-канале Кабмина.

«Речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени. Они бывают нужны для оформления госуслуг, получения других документов или сделок купли-продажи, например недвижимости», — уточняется в сообщении.

Чтобы получить нужную информацию, пользователю необходимо зайти на портале в раздел «Документы и данные», а затем — в «Семья и дети». Кроме того, есть возможность оформлении подписки — в таком случае данные будут обновляться автоматически и оставаться актуальными.