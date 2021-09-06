На госуслугах появилась возможность автозаполнения данных для заявлений

Правительство расширило функционал портала «Госуслуги». Теперь, оформляя то или иное заявление, гражданам не нужно будет заполнять все поля самостоятельно. Часть сведений будет запрашиваться в ведомствах и добавляться автоматически.

«Теперь при оформлении гражданами заявлений на получение той или иной услуги информационная система портала сможет запрашивать необходимые данные в органах власти или организациях и самостоятельно вносить их в нужные поля», — говорится в сообщении Кабмина.

Как рассказали в пресс-службе, запрос сведений будет совершаться в момент заполнения документа, после этого они не будут сохраняться на сайте. К примеру, при оформлении документов на регистрацию по месту жительства портал направит соответствующий запрос в Росреестр, чтобы подтвердить возможность прописки. Если же пользователь заполняет заявление на различные выплаты, то «Госуслуги» проверят наличие свидетельств ЗАГСа, а затем предзаполнят полученные сведения.