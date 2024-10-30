На «Госуслугах» появилась функция смены почты с gmail

Пользователи из России, чья учетная запись на портале «Госуслуг», зарегистрирована при помощи почты @gmail.com, могут перенести ее на другие платформы. Об этом сообщает ТАСС.

Пользователи начали получать уведомления о том, что из-за ограничений россияне не могут получить СМС-подтверждения для создания аккаунтов, различную информацию и письма для восстановления пароля.

«Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — отмечается в сообщении платформы.

В качестве альтернативы предлагается перенести адрес на @xmail и другие площадки. Для этого в личном кабинете нужно указать новый адрес.