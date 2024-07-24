На Госуслугах открылся прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы

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На портале госуслуг открылся прием заявлений от специалистов, работающих в IT-сфере, на отсрочку от срочной службы в осенний призыв. Об этом Минцифры РФ написало в своем телеграм-канале.

Такой возможностью могут воспользоваться россияне в возрасте от 18 до 30 лет с высшим образованием по одной из специальностей, перечисленных в списке, работающие по трудовому договору не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва, в ИТ-компаниях, которые прошли аккредитацию до 11 августа 2024-го.

«Работодатель должен будет проверить и подтвердить данные в своем личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа», – сказано в сообщении цифрового ведомства.

Работодатель может самостоятельно вносить сотрудников в списки на отсрочку. В министерстве также пояснили, что требования к стажу не относятся к тем, кто начал работать в течение года после окончания университета.

Заявки будут принимать до 6 августа, до конца августа Минцифры передаст информацию Минобороны РФ. Комиссия будет принимать решение по отсрочке в период с 1 октября по 31 декабря.