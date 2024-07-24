Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Госуслугах открылся прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы
На портале госуслуг открылся прием заявлений от специалистов, работающих в IT-сфере, на отсрочку от срочной службы в осенний призыв. Об этом Минцифры РФ написало в своем телеграм-канале.
Такой возможностью могут воспользоваться россияне в возрасте от 18 до 30 лет с высшим образованием по одной из специальностей, перечисленных в списке, работающие по трудовому договору не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва, в ИТ-компаниях, которые прошли аккредитацию до 11 августа 2024-го.
«Работодатель должен будет проверить и подтвердить данные в своем личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа», – сказано в сообщении цифрового ведомства.
Работодатель может самостоятельно вносить сотрудников в списки на отсрочку. В министерстве также пояснили, что требования к стажу не относятся к тем, кто начал работать в течение года после окончания университета.
Заявки будут принимать до 6 августа, до конца августа Минцифры передаст информацию Минобороны РФ. Комиссия будет принимать решение по отсрочке в период с 1 октября по 31 декабря.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»