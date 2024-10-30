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На господдержку татарстанцев в обеспечении жильем направят еще более 2 млрд рублей
В Татарстане увеличили финансирование программы государственной поддержки граждан в обеспечении жильем на 2024 год. Вместо 23,75 млрд рублей оно составит более 26 млрд, следует из постановления, подписанного Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Также изменен показатель общего объема затрат на финансирование реализации программы. С 24,45 млрд он увеличен до 26,76 млрд рублей. Сумма выросла за счет средств исполнителя программы — Государственного жилищного фонда при Раисе РТ. Теперь оно составит почти 15 млрд рублей.
Напомним, что задачей программы является создание эффективной системы по обеспечению татарстанцев с различными доходами доступным жильем, создание эффективного рынка жилья в республике и создание механизмов для повышения его доступности.
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