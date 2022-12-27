На господдержку АПК Татарстана в 2023 году предусмотрено 13,2 млрд рублей

В следующем году на государственную поддержку агропромышленного комплекса Татарстана предусмотрено 13,2 млрд рублей. Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов на совещании вопросам АПК, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«С федеральным участием запланированы 26 мероприятий с финансированием в сумме 4,6 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета будет направлено 3,1 млрд рублей, из республиканского – 1,5 млрд рублей. Из бюджета республики по 36 мероприятиям выделят 8,6 млрд рублей», – заявил Махмутов.

Начальник отдела развития отраслей животноводства министерства Сирень Нигматзянов проинформировал об изменениях в части предоставлений субсидий. В частности, в этом году «молочные» субсидии предоставлялись как компенсирующие, а в 2023 году субсидии на молоко будут стимулирующие.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Яшин акцентировал внимание на задачах по растениеводству на 2023 год. «Необходимо сохранить посевные площади на уровне 2022 года, особенно по картофелю и овощам. Обеспечить накопление минеральных удобрений не менее 80 кг действующего вещества на гектар. Доля посевов оригинальных и элитных семян должна составлять не ниже 40%», – отметил он.