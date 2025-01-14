На господдержку агропромышленного комплекса Татарстана выделят 14,2 млрд рублей

В этом году на государственную поддержку агропромышленного комплекса Татарстана предусмотрено 14,2 млрд рублей. Средства выделят из федерального и регионального бюджетов. Они будут распределены по 84 направлениям, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«На господдержку по 31 направлению из федерального бюджета выделят 3,6 млрд рублей, из бюджета республики — 2,4 млрд рублей. За счет средств регионального бюджета профинансируют 53 направления на 8,2 млрд рублей», – отметили в министерстве.

Самыми востребованными мерами поддержки остаются субсидии на приобретение минеральных удобрений, техники и оборудования, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и поддержку племенного животноводства.

В прошлом году государственная поддержка была оказана по 78 направлениям агропромышленного комплекса Татарстана на сумму 13,6 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета направлено 2,7 млрд рублей, из республиканского – 10,9 млрд рублей.

В этом году в России запущены новые национальные проекты. Они касаются практически всех сфер, в том числе агропромышленного комплекса.

В Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На их мероприятия направят 44,2 млрд рублей.