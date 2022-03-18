На горячую линию по вопросам догазификации в Татарстане поступило около 80 звонков

Сегодня Общественная палата Татарстана провела горячую линию по вопросам реализации программы догазификации. За два часа было проконсультировано 43 жителя республики, а в интернет-приемную поступило 33 обращения.

О том, какие вопросы стали самыми популярными у жителей Татарстана, рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев. По его мнению, самый непростой запрос оказался у жителя деревни Малая Шильна Тукаевского района. Заявителя интересовало, получится ли провести газ по дорогам, которые находятся в частной собственности.

«На самом деле здесь никаких ограничений нет, в любом случае газ будет проводиться. Если дороги действительно выкуплены, то компании придется договариваться с владельцем», — объяснил замминистра промышленности и торговли РТ.

Некоторые татарстанцы пожаловались, что заявки на догазификацию подавались более 5 лет назад, однако до сих пор договор с ними не был заключен. В связи с этим все заявки в ближайшем времени будут перепроверены. Также поступили вопросы по теме газификации садоводческих некоммерческих товариществ.

Начальник службы технических условий ООО «Газпром трансгаз Казань» Артём Алексеев отметил, что горячая линия оказалась полезной и продуктивной, поскольку большое количество татарстанцев интересуются данной темой.

«Заявители не в полной мере владеют информацией, поэтому подобные мероприятия очень важны. Многие вопросы требуют детальной проработки. Преобладающее число обращений поступило от жителей муниципальных районов республики. Из Казани было всего 1-2 звонка», — поделился Артём Алексеев.

Работа по информированию граждан также проводится по постоянным горячим линиям на сайте «Газпром трансгаз Казань». Кроме того, подробную информацию можно найти на портале госуслуг и на портале «Я строю».