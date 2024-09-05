На горячую линию ЦИК Татарстана поступило порядка 500 звонков о выборах

ЦИК РТ запустила бесплатную телефонную горячую линию для избирателей республики: +7(843)292-84-33. На данный номер телефона жители Татарстана смогут позвонить с 9:00 до 18:00.

Специалисты Центризбиркома подскажут график работы участковых комиссий, расскажут, как найти свой избирательный участок, можно ли проголосовать на дому. За несколько дней работы горлинии на этот номер поступило около 500 звонков.

Еще в режиме 24/7 для избирателей Татарстана доступна бесплатная горячая линия ЦИК РФ: 8-800-200-00-20.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.