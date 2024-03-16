На горячую линию ЦИК РТ за два дня голосования поступило около тысячи обращений

На горячую линию ЦИК Татарстана за два дня голосования на выборах Президента РФ поступило около тысячи звонков от избирателей. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа».

«На горячую линию за вчерашний день поступило 850 звонков. Такого количества звонков давно не поступало. Сегодня — 105 звонков», — рассказал глава Центризбиркома.

Кондратьев подчеркнул, что все обращения избирателей отрабатываются в максимально сжатые сроки, предоставляется вся необходимая информация.

«У кого были вопросы, все получили ответы. Ни один вопрос не остался не ответа, каждый звонок отработали. Сегодня до 10 утра завершили ответы на вчерашние вопросы по транспорту, ЖКХ, по прикреплению к избирательному участку», — отметил он.

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).