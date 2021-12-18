На городской площади Челнов зажглись огни на главной елке

На городской площади «Азатлык» в Набережных Челнах состоялось открытие главной елки. В этом году организаторы праздника дали возможность всем гостям праздника почувствовать себя детьми, окунуться в атмосферу бала-маскарада и сказок. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Со стороны проспекта Мира появилась праздничная световая колоннада с призывом посетить праздничный бал. Возле нее разместились фигуры пар в маскарадных костюмах. В глубине площади появился пруд с лебедями, царевной-лягушкой, Су анасы. Сама елка тоже выглядит чуть по-другому. В этом году основную часть ее иллюминации составляют теплые оттенки.

Вся площадь засияла огнями, музыкой. Подсветка в виде конфет и хлопушек появилась на столбах освещения, деревья украшают цветные огни.

На открытии елки перед гостями праздника предстали снеговики, медведи, деды морозы и шахматные фигуры, на главной сцене выступили лучшие творческие коллективы города.





Мэр города Наиль Магдеев положительно оценил изменения, которые произошли с площадью, отметил, что в убранство площади вложены не только финансовые ресурсы, но и душа.



«С надеждами встречаем 2022 год, с небольшой грустью провожаем 2021 год. Всем челнинцам я хотел бы искренне пожелать здоровья, пусть в каждом трудовом коллективе, семье, царит мир, согласие и уважение друг к другу», — сказал градоначальник.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.