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На городских пляжах Альметьевска и Нижнекамска выявили отклонения от гигиенических норм
Продолжается регулярный контроль качества воды в местах массового отдыха. Специалисты проводят комплексные исследования по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим параметрам.
По данным на 22 июля 2024 года, выявлены отклонения от гигиенических норм. Микробиологические показатели не соответствуют стандартам на городских пляжах Альметьевска и Нижнекамска. При этом паразитологические, вирусологические и санитарно-химические параметры во всех исследованных пробах находятся в пределах нормы.
В связи с неудовлетворительными результатами анализов местным администрациям и ответственным организациям направлены указания об установке предупреждающих знаков о запрете купания. Управление настоятельно рекомендует воздержаться от купания в водоемах, не соответствующих гигиеническим нормативам.
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