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На горнолыжном курорте в Татарстане спасли упавшего с высоты сноубордиста
В Татарстане пожарные спасли упавшего с высоты сноубордиста. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Выяснилось, что на горнолыжном курорте «Свияжские холмы» в Верхнеуслонском районе сноубордист выехал с трассы и упал с четырехметровой высоты в бетонированную яму строящейся газовой станции. В итоге мужчина получил серьезные травмы.
Прибывшие пожарные уложили пострадавшего на жесткий спинальный щит, с помощью веревок достали из ямы и передали медикам.
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