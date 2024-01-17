На горнолыжном курорте в Татарстане спасли упавшего с высоты сноубордиста

В Татарстане пожарные спасли упавшего с высоты сноубордиста. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Выяснилось, что на горнолыжном курорте «Свияжские холмы» в Верхнеуслонском районе сноубордист выехал с трассы и упал с четырехметровой высоты в бетонированную яму строящейся газовой станции. В итоге мужчина получил серьезные травмы.

Прибывшие пожарные уложили пострадавшего на жесткий спинальный щит, с помощью веревок достали из ямы и передали медикам.