На горнолыжном курорте «Свияжские холмы» загорелся деревянный домик

Сегодня днем поступило сообщение о том, что на горнолыжном курорте «Свияжские холмы» случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте огнеборцы выяснили, что горит один из деревянных домиков. Пожарные предотвратили распространение огня и ликвидировали горение.

В результате никто не пострадал. Специалисты выясняют, что стало причиной пожара.