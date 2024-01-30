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Происшествия 30 января 2024 14:16

На горнолыжном курорте «Свияжские холмы» загорелся деревянный домик

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Сегодня днем поступило сообщение о том, что на горнолыжном курорте «Свияжские холмы» случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте огнеборцы выяснили, что горит один из деревянных домиков. Пожарные предотвратили распространение огня и ликвидировали горение.

В результате никто не пострадал. Специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

#пожар в казани #свияжск
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