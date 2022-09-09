На Горьковском шоссе в Казани завершилась заливка тоннеля подземного перехода

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани в ходе реконструкции Горьковского шоссе рабочие уже завершили заливку тоннеля одного из трех подземных пешеходных переходов. Ежедневно на объекте трудятся 56 человек, и задействовано 38 единиц техники.

Горьковское шоссе – это одна из главных магистралей Казани, на которой жители постоянно сталкиваются с пробками. Для решения этой проблемы дорогу расширят до шести полос на участке от торгового центра «Факел» до спортивного комплекса «Олимпиец». Здесь же будет организовано непрерывное движение без светофоров и наземных переходов.

На сегодня рабочие на 50% выполнили работы по расширению существующей дороги от бывшего поста ГИБДД до СК «Олимпиец», сообщает пресс-служба мэрии города. Также заливаются тоннели подземных переходов вблизи улиц Осиновской и Алеутской. Кроме того, на протяжении магистрали появятся пять надземных пешеходных переходов – возле улиц Музыкальной, Фрунзе, Кулахметова, Восстания и вблизи торгового центра «Факел».

На пересечении улиц Восстания и Фрунзе продолжается возведение развязки, состоящей из подземного тоннеля, эстакады, трех разворотных петель и надземной проезжей части. Разворотная петля возле спорткомплекса «Олимпиец» готова на 40%.

Также в рамках реконструкции будут возведены три подземных разворотных кольца: на участке от ул.Кулахметова до ул.Восстания, по ул.Залесной вблизи спорткомплекса «Олимпиец» и в районе ул.Осиновской. Кроме того, вдоль всего Горьковского шоссе будет проходить велосипедная дорожка шириной 1,5 метра.

В этом году планируется завершить строительство разворотной петли в поселке Залесном и вывести все инженерные коммуникации в районе строительных работ. Сейчас ведется переустройство сетей – так, рабочие на 95% завершили переустройство газопровода возле спорткомплекса и на улице Фрунзе, на 80% выполнен перенос сетей водопровода возле спорткомплекса. Вместе с этим продолжается переустройство сетей наружного освещения.