Происшествия 24 ноября 2025 14:11

На Горьковском шоссе в Казани водитель самосвала спровоцировал массовое ДТП

На Горьковском шоссе в Казани в минувшую пятницу случилось массовое ДТП с участием трех автомобилей, сообщает городская Госавтоинспекция.

По информации ведомства, 25‑летний водитель самосвала Faw при перестроении столкнулся с попутным Ford Fusion. От удара легковушку отбросило на Toyota, которая двигалась в том же направлении. После этого Toyota в свою очередь ударилась о самосвал.

Водитель Toyota был доставлен в медицинское учреждение на автомобиле скорой помощи. После обследования его отпустили домой в тот же день.

Фото: Госавтоинспекция Казани

