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На Горьковском шоссе в Казани появились четыре временных светофора
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На участке Горьковского шоссе в Казани установлены четыре временных светофора. В то же время был закрыт подземный переход, находящийся рядом. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.
Два светофора работают на отрезке между остановками «Озеро Лебяжье», оставшиеся — рядом и напротив здания №4 по Горьковскому шоссе.
Светофоры установлены на время проведения реконструкции трассы. Их уберут после завершения работ.
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