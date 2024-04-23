На Горьковском шоссе в Казани появились четыре временных светофора

На участке Горьковского шоссе в Казани установлены четыре временных светофора. В то же время был закрыт подземный переход, находящийся рядом. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Два светофора работают на отрезке между остановками «Озеро Лебяжье», оставшиеся — рядом и напротив здания №4 по Горьковскому шоссе.

Светофоры установлены на время проведения реконструкции трассы. Их уберут после завершения работ.