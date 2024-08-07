На Горьковском шоссе в Казани «Гранта» перевернулась после столкновения с легковушкой

Сегодня на Горьковском шоссе недалеко от Лебяжьего озера произошло серьезное ДТП.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, «Лада Гранта» столкнулась с Chevrolet, после чего влетела в отбойник и перевернулась.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель иномарки. Со слов водителя Chevrolet, на дороге его подрезал водитель Volkswagen. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В результате ДТП пострадала 38-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта»..