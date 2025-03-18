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Общество 18 марта 2025 09:32

На Горьковском шоссе увеличили скоростной режим до 80 км/ч

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На Горьковском шоссе изменили скоростной режим, теперь водителям разрешили ехать со скоростью 80 км/ч.

Скоростной режим изменили от перекрестка с улицы Осиновской в сторону выезда из Казани и на въезде до него.

«Такое решение принято из-за благоприятных дорожных условий. Меры ежегодные, они нацелены на увеличение пропускной способности магистралей там, где нет пешеходных переходов на одном уровне», – сообщили в комитете по транспорту Казани.

#скоростной режим
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