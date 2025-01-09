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На ГЖД за год отремонтировали семь вокзалов
Горьковская железная дорога в прошлом году обновила инфраструктуру семи вокзалов. Так, в главном здании железнодорожного вокзала Казани открылся бизнес-зал, а на вокзале Зеленый Дол отремонтирован пешеходный мост, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«Бизнес-зал вокзала Казань – это многофункциональная зона с удобной мебелью. Здесь каждый гость может посмотреть фильм или скачать любимый сериал в дорогу благодаря скоростному Wi-Fi. Созданы все условия и учтены интересы самых разных групп», – говорится в сообщении.
Кроме того, в пригородном здании на вокзале в Казани заменили входную группу и отремонтировали кровлю.
В здании вокзала Нижнего Новгорода в прошлом году обустроена зона ожидания для маломобильных граждан, изменена система навигации, которая стала более удобной для пассажиров.
Отремонтировано также здание вокзала Кирова. Здесь проведен ремонт фасада и кровли, обновлены электрооборудование и подсветка.
Капитально отремонтирована платформа №2 на вокзале Владимира, улучшена система отопления на вокзале Янаула и кровля на вокзале Чебоксар.
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