На ГЖД за год отремонтировали семь вокзалов

Горьковская железная дорога в прошлом году обновила инфраструктуру семи вокзалов. Так, в главном здании железнодорожного вокзала Казани открылся бизнес-зал, а на вокзале Зеленый Дол отремонтирован пешеходный мост, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Бизнес-зал вокзала Казань – это многофункциональная зона с удобной мебелью. Здесь каждый гость может посмотреть фильм или скачать любимый сериал в дорогу благодаря скоростному Wi-Fi. Созданы все условия и учтены интересы самых разных групп», – говорится в сообщении.

Кроме того, в пригородном здании на вокзале в Казани заменили входную группу и отремонтировали кровлю.

В здании вокзала Нижнего Новгорода в прошлом году обустроена зона ожидания для маломобильных граждан, изменена система навигации, которая стала более удобной для пассажиров.

Отремонтировано также здание вокзала Кирова. Здесь проведен ремонт фасада и кровли, обновлены электрооборудование и подсветка.

Капитально отремонтирована платформа №2 на вокзале Владимира, улучшена система отопления на вокзале Янаула и кровля на вокзале Чебоксар.