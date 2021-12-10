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Транспорт
10 декабря 2021  19:06

На Горьковской железной дороге вводится новый график движения пассажирских поездов

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На Горьковской железной дороге с 12 декабря вводится новый график движения пассажирских поездов. Всего запланировано курсирование 107 пар поездов дальнего следования, в том числе 15 пар скоростных поездов, сообщает пресс-служба ГЖД.

«Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, сохранятся регулярные маршруты для обеспечения стабильного транспортного сообщения между регионами России», — отметили в пресс-службе магистрали. 
 
В частности, в новом графике продолжат работу три пары двухэтажных поездов: №24/23 Москва — Казань, №26/25 Москва — Ижевск и №71/72 Москва — Чебоксары. Кроме того, будут назначены поезда дальнего следования №99/100 Нижний Новгород — Кисловодск и №289/290 Казань — Москва.
 
В поездах дальнего следования принимаются противоэпидемические меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.
 
Пассажирам рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки.

#расписание поездов #горьковская железная дорога
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