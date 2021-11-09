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Транспорт
9 ноября 2021  20:50

На Горьковской железной дороге во время ремонта уложили около 200 км «бархатного» пути

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На Горьковской железной дороге во время путеремонтной кампании 2021 года уложено около 200 км «бархатного» пути, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

«На Горьковской железной дороге уложено 199,8 км бесстыкового, или “бархатного” пути. Кроме того, капитально отремонтировано 229,7 км пути, произведена смена 103 комплектов стрелочных переводов», – отметили в компании.

В настоящее время завершающие работы по капитальному ремонту пути в Татарстане проводятся на перегоне Куркачи – Арск.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов.

#гжд #ремонт железнодорожных путей
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