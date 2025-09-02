news_header_top
Общество 2 сентября 2025 15:16

На Горьковской железной дороге стартовала акция «Уступи дорогу поездам!»

С началом нового учебного года на Горьковской железной дороге стартовал профилактический месячник «Уступи дорогу поездам!». Он продлится до 30 сентября, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Цель акции – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта у детей и подростков, профилактика и предупреждение транспортных происшествий в зоне движения поездов, включая несанкционированное нахождение на инженерных сооружениях и на не предназначенных для этого местах подвижного состава», – говорится в сообщении.

Во время месячника железнодорожники напомнят школьникам правила безопасного поведения на транспорте. Разъяснительная и профилактическая работа пройдет в учебных организациях и учреждениях дополнительного образования детей, расположенных возле железной дороги. Учащимся раздадут печатные и электронные информационные материалы о правилах поведения на железной дороге.

Кроме того, будут организованы рейды на станциях и перегонах для выявления нарушителей.

Одни из основных причин происшествий – переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком, отметили в пресс-службе.

#уступи дорогу #акция #железная дорога
