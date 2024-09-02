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На Горьковской железной дороге стартовал месячник «Уступи дорогу поездам!»
В связи с началом нового учебного года на Горьковской железной дороге стартовал месячник «Уступи дорогу поездам!». Он продлится до 30 сентября, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«Цель акции – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта у детей и подростков, а также профилактика и предупреждение транспортных происшествий в зоне движения поездов», – говорится в сообщении.
В период месячника железнодорожники напомнят школьникам правила безопасного поведения на транспорте. Разъяснительная и профилактическая работа пройдет также в учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования детей, которые расположены вблизи железной дороги.
Кроме того, на станциях и перегонах ГЖД пройдут рейды по выявлению подростков, нарушающих правила поведения на железной дороге.
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