В связи с началом нового учебного года на Горьковской железной дороге стартовал месячник «Уступи дорогу поездам!». Он продлится до 30 сентября, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Цель акции – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта у детей и подростков, а также профилактика и предупреждение транспортных происшествий в зоне движения поездов», – говорится в сообщении.

В период месячника железнодорожники напомнят школьникам правила безопасного поведения на транспорте. Разъяснительная и профилактическая работа пройдет также в учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования детей, которые расположены вблизи железной дороги.

Кроме того, на станциях и перегонах ГЖД пройдут рейды по выявлению подростков, нарушающих правила поведения на железной дороге.