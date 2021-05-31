На горе Соколка в Татарстане состоялся военно-исторический фестиваль «Атака с ходу»

В Верхнеуслонском районе Татарстана на горе Соколка состоялся ежегодный военно-исторический фестиваль «Атака с ходу». Зрители смогли увидеть реконструкцию боевых действий, посвященную событиям 30 мая 1944 года. Об этом сообщают организаторы.

В этот день подразделения 1122-го полка 334-й стрелковой дивизии заняли спорную высоту №4 в нейтральной зоне у деревни Маковье Витебского района Белоруссии. Реконструкция собрала более 150 человек из военно-исторических клубов Татарстана, Москвы, Ульяновска, Йошкар-Олы, Самарской области и других регионов России.

Для гостей также были организованы интерактивные площадки, где каждый мог примерить на себе форму и снаряжения бойца Красной Армии и сделать памятное фото.

Директор республиканского центра «Форпост» Тимур Камалетдинов отметил, что деятельность военно-исторических клубов и объединений имеет большое значение для военно-патриотического и исторического воспитания молодежи.

«Вот уже третий год на горе Соколка Верхнеуслонского района мы проводим военно-исторические фестивали. За это время фестиваль уже стал межрегиональным», — сказал он.

Все желающие могли посмотреть реконструкцию также и в прямом эфире. В онлайн и офлайн форматах мероприятие посмотрели более 1 тыс. зрителей.

Организаторами фестиваля выступили Региональная молодежная организация «Курс» и Республиканский центр «Форпост» совместно с Национальным музеем РТ, военно-патриотической организацией «Легион» и администрацией Верхнеуслонского района РТ при поддержке Минмолодежи РТ.

Фотографии: Михаил Захаров.