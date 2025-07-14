На «Гонке Героев» в Свияжских Холмах приняло участие 4000 человек

Фото: министерство спорта РТ

12 июля в городе-курорте Свияжские Холмы прошла традиционная летняя «Гонка Героев». На ней было зафиксировано рекордное количество участников – 4000 человек.

Руководитель проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш высказался об этом, указав, что жаркая погода не стала препятствием для участников.

«Ежегодно на Свияжских Холмах "Гонку Героев" встречает жаркая погода, участникам приходится ещё больше преодолевать себя. Тем не менее, такая погода не стала препятствием для наших участников, и мы вновь установили рекорд посещаемости – на старт вышли около 4000 человек. Полоса препятствий ежегодно включила в себя рукоходы разной сложности, рвы, преграды из воды и грязи, а в завершении участников ждал высокий спуск с горы по канатам», – сказал Кактыш.

Отметим, что Чемпионат «Гонки Героев» прошел в форматах PRO, а также в четырех возрастных категориях от 18 до 40+ лет формата AGE. В категории PRO среди мужчин победителем стал Эдгар Осипян, показав время 00:53:02. А среди женщин золото взяла Анастасия Божко – 01:13:30.

На чемпионате России по гонке с препятствиями первое место заняли Игорь Крючков (00:48:14) у мужчин и Юлия Ахтямова (01:00:47) у женщин.

Также отдельно состоялся старт корпоративных команд, где приняли участие крупнейшие компании Республики Татарстан. Ежегодными участниками среди команд стали Министерство спорта и команда ГТО.