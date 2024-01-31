На Голубых озёрах обустроят пять купелей с раздевалками

Фото: © «Татар-информ»

Места погружения в воду на ООПТ «Голубые озера» около Казани будут благоустроены, всего планируется организовать пять купелей. Об этом сообщил на пресс-конференции соучредитель и главный архитектор компании «Мириада групп» Виталий Волков.

«Создание этих мест у истоков озёр позволит по-новому открыть территорию и решить ряд проблем. Все истоки необходимо укрепить, сейчас есть места эрозии и разрушения почвы. Сначала нужно провести берегоукрепительные работы. Сейчас много вытоптанных мест», — отметил он.

Виталий Волков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По данным спикера, в дальнейшем планируется организация подходов к куплям с деревянным настилом. Места погружения будут выложены камнями на дне. По генплану все дорожки, площадки и пирсы будут выполнены с учётом существующего рельефа местности.

«В некоторых местах мы нашли жернова от мельниц, планируется их вытащить на берег и в дальнейшем рассказывать людям об этих артефактах. Также планируется установка информационных и навигационных стендов. Кроме того, будут установлены раздевалки», — уточнил спикер.

На Большом голубом озере у Хрустального водопада сейчас выполняются экспериментальные работы по берегоукреплению запруды. Работы будут оценены после весеннего паводка.