На Голубых озерах в Казани поставят кассы для взимания платы за посещение

Несмотря на большой турпоток на Голубые озера в Казани, сознательных посетителей, которые оплачивают вход на ООПТ, немного. Поэтому уже в этом сезоне на всех трех основных точках входа на территорию природной жемчужины поставят кассы. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

«Прошел уже год, как мы ввели платный вход на Голубые озера. Плата взималась на добровольной основе, вывесили QR-коды на территории заказника. К сожалению, не такое большое количество сознательных граждан, кто оплачивает. <…> Но в ближайшее время планируем для удобства граждан сделать кассовые услуги. <…> Планируется три кассы – Большие, Малые (озера – примеч.«Т-и») и Крутушка», – рассказал он.

Шарафутдинов отметил, что за прошлый год удалось собрать около миллиона рублей за посещение Голубых озер. При этом в теплые летние дни территорию посещает до тысячи человек в день.

«Важно понимать, что у нас категория граждан, с которых взимается плата, небольшая. Фактически оплачивать должны только те люди, которые твердо стоят на ногах, и ответственные налогоплательщики. Дети, пенсионеры и льготники освобождены от оплаты», – пояснил Шарафутдинов.

Он также добавил, что в дальнейшем около входных групп появятся турникеты. При этом будет усилен надзор.

«Будет более строгий контроль и надзор. Важно понимать, что бесплатный вход – нарушение, за что положено административное наказание», – отметил спикер.

Собранные средства будут направлены на дальнейшее развитие территории.