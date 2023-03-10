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На год за решетку отправится татарстанец, который повторно сел за руль пьяным
В Казани вынесен приговор 39-летнему жителю Пестречинского района. Мужчина был признан виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Установлено, что утром 19 декабря 2022 года мужчина сел за руль автомобиля Toyota Camry. На трассе М-7 его остановили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что водитель ранее уже был судим за нетрезвую езду.
Суд назначил нарушителю наказание в виде года лишения свободы в колонии строгого режима, а также лишил водительских прав на 4 года и 3 месяца.
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