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Руc Тат
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Происшествия 10 марта 2023 10:59

На год за решетку отправится татарстанец, который повторно сел за руль пьяным

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В Казани вынесен приговор 39-летнему жителю Пестречинского района. Мужчина был признан виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что утром 19 декабря 2022 года мужчина сел за руль автомобиля Toyota Camry. На трассе М-7 его остановили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что водитель ранее уже был судим за нетрезвую езду.

Суд назначил нарушителю наказание в виде года лишения свободы в колонии строгого режима, а также лишил водительских прав на 4 года и 3 месяца.

#пьяная езда #Прокуратура РТ
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