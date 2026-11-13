На Гоа 27 туристов пострадали при столкновении грузовика с автобусом, пишет ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Двигаясь попутно по мосту, грузовик въехал в автобус сзади. От удара автобус потерял управление и перевернулся, пассажиры получили травмы и оказались заперты в салоне.

«Пострадали 27 человек, четверо из них – серьезно. Мы проводим расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие меры. В результате столкновения автобус перевернулся, но нам удалось спасти всех находившихся в нем людей», – рассказали в полиции.

Пострадавших доставили в больницу. Есть ли среди туристов россияне, не сообщается.

