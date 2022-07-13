На Глобальный молодежный саммит в Казань приедут 200 делегатов из 50 стран

Фото: Пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Доме Правительства РТ провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, запланированных в Казани в статусе молодежной столицы ОИС. Самым важным из них станет Глобальный молодежный саммит, который состоится уже в августе.

В статусе молодежной столицы ОИС Казань принимает десять международных мероприятий. Некоторые из них уже прошли – официальную церемонию инаугурации Казани как молодежной столицы ОИС и конкурс чтецов Священного Корана, напомнил Минниханов.

Но одним из самых важных событий станет Глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи и спорту стран ОИС. «Это крупное международное мероприятие, главное в рамках программы молодежной столицы ОИС. Поэтому нам важно провести его на достойном уровне. Данный саммит следует рассматривать, как большой значимый федеральный проект», – подчеркнул Президент РТ.

В саммите, который будет проходить с 27 по 30 августа, примут участие 200 делегатов из 50 стран: министры по делам молодежи и спорту стран ОИС, послы стран ОИС, руководители международных организаций, а также участники глобального форума молодых дипломатов, сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. По его словам, они обсудят такие темы, как миграция молодежи, межкультурный диалог, социальные лифты, молодежное предпринимательство и прочие актуальные вопросы.

Кроме того, в Казани пройдут и другие мероприятия, напомнил министр. В их числе – международный молодежный чемпионат по киберспорту стран ОИС (8-10 октября), фестиваль современного мусульманского искусства (10-15 октября), научный конгресс стран ОИС, Российско-Балканский молодежный, форум «Россия – Организация исламского сотрудничества».

А 15-16 декабря в столице РТ проведут церемонию закрытия программы «Казань – молодежная столица ОИС» и вручение международной премии «Лидеры стран ОИС», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, решение о присвоении Казани статуса «Молодежная столица ОИС — 2022» было принято в ноябре прошлого года на заседании правления молодежного форума Организации исламского сотрудничества.