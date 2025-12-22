news_header_top
Общество 22 декабря 2025 08:25

На Глазунова в Казани из-за повреждения сети встали трамваи четырех маршрутов

В Казани утром произошло повреждение контактной сети на трамвайной петле Глазунова. Из‑за инцидента временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №3, 5, 5а и 7, предупреждает «Метроэлектротранс».

На месте работают аварийные службы предприятия.

Кроме того, на короткое время прекращалось движение троллейбусных маршрутов №6 и 9. Сейчас их работа полностью восстановлена, транспорт следует по расписанию.

UPD. Движение трамваев возобновлено.

