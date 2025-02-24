На Глазунова в Казани из-за повреждения рельсов встали трамваи двух маршрутов

На участке улицы Глазунова в направлении ЖК «Солнечный город» приостановлено движение трамваев маршрутов №5а и №7. В «Метроэлектротрансе» сообщили, что причиной стало повреждение рельсов из-за их износа.

«В связи с этим движение трамвайных маршрутов №5а, №7 временно приостановлено», – говорится в сообщении. Сейчас на месте работают аварийные службы предприятия.

В пресс-службе предприятия указали, что на капремонт трамвайных путей и контактных сетей столицы РТ необходимо порядка 6 млрд рублей. Потребность в финансировании остается, несмотря на ежедневно проводимые работы по поддержанию инфраструктуры в надлежащем состоянии, добавили в «Метроэлектротрансе».

UPD(10:27). Движение трамваев восстановлено.