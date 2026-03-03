На главу УК в Высокой Горе возбудили «административку» за сход снега с крыши
В селе Высокая Гора на директора управляющей компании возбудили административное дело после схода снега с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По данным надзорного ведомства, снег сошел с крыши на улице Сагдиева. По итогам проверки прокуратура Высокогорского района возбудила в отношении директора ООО «УК Высокая гора» дело об административном правонарушении.
Материалы проверки направлены в Жилинспекцию республики.