Происшествия 3 марта 2026 14:38

На главу УК в Высокой Горе возбудили «административку» за сход снега с крыши

В селе Высокая Гора на директора управляющей компании возбудили административное дело после схода снега с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным надзорного ведомства, снег сошел с крыши на улице Сагдиева. По итогам проверки прокуратура Высокогорского района возбудила в отношении директора ООО «УК Высокая гора» дело об административном правонарушении.

Материалы проверки направлены в Жилинспекцию республики.

