На главу строительной фирмы в РТ завели дело за долги по зарплате в 15 млн

В Казани глава строительной компании «АСК Групп» не выплатил сотрудникам зарплату на сумму более 15 миллионов рублей. Долги образовались за четыре месяца — с июля по октябрь 2025 года — и коснулись 86 работников.

Прокуратура Советского района выяснила, что у руководства компании были деньги для расчетов с персоналом, однако оно предпочло направить их на другие цели. Средства тратились на закупку стройматериалов, оплату монтажных работ и лизинговые платежи ради дальнейшего извлечения прибыли.

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело. Следствие установит все обстоятельства произошедшего и определит степень вины руководителей.