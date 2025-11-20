news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 20 ноября 2025 17:03

На главу строительной фирмы в РТ завели дело за долги по зарплате в 15 млн

Читайте нас в
Телеграм

В Казани глава строительной компании «АСК Групп» не выплатил сотрудникам зарплату на сумму более 15 миллионов рублей. Долги образовались за четыре месяца — с июля по октябрь 2025 года — и коснулись 86 работников.

Прокуратура Советского района выяснила, что у руководства компании были деньги для расчетов с персоналом, однако оно предпочло направить их на другие цели. Средства тратились на закупку стройматериалов, оплату монтажных работ и лизинговые платежи ради дальнейшего извлечения прибыли.

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело. Следствие установит все обстоятельства произошедшего и определит степень вины руководителей.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

Раис РТ представителю Бахрейна: Татарстан заинтересован в сотрудничестве с королевством

19 ноября 2025
Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

Минниханов открыл завод газотурбинного оборудования в Зеленодольске

19 ноября 2025