На главу ПСО «Казань» возбудили дело за скрытые от налоговой 2,6 млрд рублей

В Татарстане на 58-летнего гендиректора строительной фирмы ПСО «Казань» возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере», сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие полагает, что в 2013-2016 годах глава компании предоставлял в налоговую инспекцию фиктивные документы о сделках с 7 контрагентами. Таким образом они скрыли от налоговой свыше 2,66 млрд рублей.

Ранее директору компании было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Тогда суд назначил ему наказание в виде залога в 100 млн рублей.